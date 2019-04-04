video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الخميس، 04 أبريل 2019 09:00 ص
سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ضبط  كلا من المتهم "محمد.م.م" 28 عاما حاصل على دبلوم بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.ح.ف" 21 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "يوسف.م.س"20 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عمر.ا.س" 18 عاما عاطل حال قيادته توك توك بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.ر.ع" 36 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 5 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مدير أمن الإسماعيلية يقود حملة لإزالة التعديات والاشغالات بطريق البلاجات

الاسماعيلية

مخدرات

استروكس

اخبار مصر

اخبار الحوادث




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة