سقوط 5 متهمين بحوزتهم هيروين وحشيش وبانجو بقصد الاتجار فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام، القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والبانجو بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ضبط كلا من المتهم "محمد.م.م" 28 عاما حاصل على دبلوم بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 350 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "احمد.ح.ف" 21 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "يوسف.م.س"20 عاما عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "عمر.ا.س" 18 عاما عاطل حال قيادته توك توك بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، والمتهم "أحمد.ر.ع" 36 عاما عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 5 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.