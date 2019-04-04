سفير مصر بكندا يفتتح الجناح المصري في معرض CPMA للحاصلات الزراعية بمونتريال

كتب : أحمد جمعة

قام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا يومي 3 و 4 أبريل الجاري، بافتتاح الجناح المصري في معرض CPMA للحاصلات الزراعية المنعقد حالياً في مونتريال، والذي يشارك فيه عدد من الشركات المصرية بهدف الترويج للصادرات المصرية من الفاكهة والخضروات في السوق الكندي. وقد شارك في افتتاح الجناح القنصل العام المصرى في مونتريال حسام محرم، بحضور رئيس المكتب التجارى بالسفارة المستشار علاء البيلى.

وأشار السفير أبو زيد فى تصريح علي هامش المعرض الي أن المشاركة المصرية في هذا المعرض الدولى الهام تحظى بأهمية بالغة لما تتيحه من فرصة جيدة للترويج للصادرات الزراعية المصرية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للبحث عن أسواق جديدة والترويج للمنتتجات المصرية بالخارج. وأعرب عن شعوره بالكثير من الفخر للمستوي الرفيع الذي وصلت اليه المنتجات الزراعية المصرية التي باتت - وبحق- تنافس مثيلاتها بقوة في السوق العالمي، وهو ما كشفت عنه الاتصالات والصفقات التي أجرتها الشركات المصرية العارضة مع الشركات الكندية المستوردة، مستدركا بأن حجم الفرص المتاحة يفوق بكثير ما تستفيد منه الشركات المصرية حاليا، وهو ما يحتم المزيد من التواصل والترويج للمنتج المصرى لتعريف المستهلك الكندى به.

هذا، وقد تحدث السفير أبو زيد خلال تواجده في مونتريال فى ندوة نظمتها الجمعية المصرية الكندية لرجال الأعمال، حول أفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وكند، بمشاركة أكثر من 25 شركة كندية وممثلين عن حكومة مقاطعة كيبيك من وزارتي الخارجية والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات المالية والاقتصادية بالمقاطعة.

وقد استعرض السفير المصرى في كلمته التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات والقطاعات، داعيا الشركات الكندية إلى الاستثمار في مصر، خاصة في ظل ارتفاع العائد على الاستثمارات الذى يعد من أكبر العوائد على الاستثمارات في العالم، وقدم شرحاً لقانون الاستثمار الجديد والتسهيلات والحوافز التي يقدمها للشركات الأجنبية.

كما أدار السفير أبو زيد حواراً مفتوحا مع ممثلى القطاع الخاص الكندى حول سبل دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكندا، وتفعيل عدد من المبادرات التي تتبناها السفارة المصرية فى أوتاوا في هذا المجال.