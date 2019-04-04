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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-4-2019 والعملة تختتم الأسبوع على استقرار

الخميس، 04 أبريل 2019 12:49 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-4-2019 والعملة تختتم الأسبوع على استقرار الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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سجل سعر الريال السعودى استقرارا أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الخميس 4-4-2019، نهاية الأسبوع المصرفى، بالغا 4.60 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع وفقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى الآن.
 
 
 وبحسب آخر تحديثات عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، جاء سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى، كما يلى:
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى
 
4.60  جنيه للشراء
4.63  جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 
 
4.60  جنيه للشراء
4.62 جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 
4.59  جنيه للشراء
4.62  جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك البركة
 
4.53  جنيه للشراء
4.67  جنيه للبيع
 
 
سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 
4.57  جنيه للشراء
4.63   جنيه للبيع 
 
 
سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 
 
4.58  جنيه للشراء
4.63  جنيه للبيع
 
 

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