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الخميس، 04 أبريل 2019 12:38 م
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سعر الدولار اليوم الخميس 4-4-2019 واستمرار ثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى

الخميس، 04 أبريل 2019 12:27 م
سعر الدولار اليوم الخميس 4-4-2019 واستمرار ثبات العملة الأمريكية أمام الجنيه المصرى دولار - ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الدولار استقراره خلال تعاملات، اليوم الخميس الموافق 4-4-2019، ختام الأسبوع المصرفى، على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا 17.26 جنيه للشراء  و17.36 جنيه للبيع فى تعاملات عدد من البنوك فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.
 
 
وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:
 
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 
17.26 جنيه للشراء
17.39 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 
17.26 جنيه للشراء
17.36 جنيه للبيع
 
  

سعر الدولار فى بنك مصر

 
17.26  جنيه للشراء
17.36  جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 
17.26 جنيه للشراء
17.36 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 
17.28 جنيه للشراء
17.38 جنيه للبيع
 
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 
17.28  جنيه للشراء
17.38  جنيه للبيع

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