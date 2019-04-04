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الخميس، 04 أبريل 2019 12:38 م
خالد صلاح
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"سالك السعودية" تشترى أرضا زراعية وأغناما استرالية

الخميس، 04 أبريل 2019 12:12 م
"سالك السعودية" تشترى أرضا زراعية وأغناما استرالية أراضي زراعية- أرشيفية
رويترز
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قالت الشركة السعودية للاستثمار الزراعى والإنتاج الحيوانى (سالك)، الذراع التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى المملوك للدولة، اليوم الخميس إنها نفذت أول عملية استحواذ لها فى استراليا.

ولم تذكر سالك قيمة صفقة شراء شركة بالادجى التى تضم أرضا زراعية تتجاوز مساحتها 494 ألفا و200 فدان فى منطقة زراعة القمح بولاية أستراليا الغربية إلى جانب 40 ألف رأس من أغنام المارينو.

وقال ماثيو جانسن الرئيس التنفيذى لسالك فى بيان إنها أول عملية استحواذ ننفذها الشركة فى أستراليا وكذلك أول استثماراتها فى إنتاج الأغنام.

بدأت السعودية تقليص برنامجها المحلى لزراعة القمح فى 2008 بهدف الاعتماد الكلى على الواردات بحلول 2016 توفيرا للمياه.

تشمل استثمارات سالك الزراعية مزارع وصوامع ومرافئ حبوب فى إطار استراتيجية المملكة للأمن الغذائى.


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