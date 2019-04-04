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زوكربيرج: فيس بوك ستتصدى للتدخل فى حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020

الخميس، 04 أبريل 2019 04:19 م
زوكربيرج: فيس بوك ستتصدى للتدخل فى حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020 زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك
رويترز
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قال الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك مارك زوكربرج إنه واثق من أن أكبر شبكة تواصل اجتماعى فى العالم ستحقق أداء أفضل فى 2020 لمنع أى "عناصر خبيثة" من التلاعب فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال فى مقابلة نشرت اليوم الخميس "تعلمنا الكثير من 2016، حين كنا بالطبع متأخرين فى مجال التصدى للدول التى تحاول التدخل".

وأضاف "هذه أشياء لا يمكنك حلها بالكامل، أليس كذلك؟ هناك سباقات تسلح مستمرة وعلينا أن نضمن بقاء تقدم أنظمتنا على العناصر الخبيثة التى تستخدم أساليب متطورة وستحاول دوما استغلالها".

وتقول وكالات مخابرات أمريكية إن حملة انتخابات عام 2016 شهدت عملية روسية واسعة النطاق للتأثير الإلكترونى بهدف مساعدة المرشح الجمهورى آنذاك دونالد ترامب على هزيمة منافسته الديمقراطية هيلارى كلينتون. ونفت روسيا مرارا هذه المزاعم.

وقال زوكربرج إن شركته طبقت الكثيرمن الإجراءات المختلفة منذ عام 2016 للتحقق من أى معلن يطرح إعلانا سياسيا وأنشأت أرشيفا يتيح لأى شخص أن يرى ما ينشره المعلنون والشريحة التى يستهدفونها والمبالغ التى يدفعونها.

 


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فيس بوك

الانتخابات الأمريكية




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