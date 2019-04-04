زلزال بقوة 1ر5 درجة يضرب تايوان دون أنباء عن سقوط ضحايا

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ضرب زلزال بقوة 1ر5 درجة على مقياس ريختر تايوان، صباح اليوم /الخميس/، دون أنباء عن ضحايا ؛ وذلك وفقا لما أعلن المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل.

وذكر المركز - في بيان اليوم - أنه تم رصد مركز الزلزال على عمق 10 كيلومترات قرب محافظة تايتونج في تايوان، مشيرا إلى أنه لم ترد أنباء عن سقوط خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وتعرضت تايوان أمس الأربعاء لزلزال بقوة 7ر5 درجة، وأثر على ألاف المسافرين الذين يسافرون بالقطار، حيث أبطأت سلطات السكك الحديدية 12 قطارا يمر بمناطق جبلية على بعد نحو 230 كيلومترا جنوب غربي "تايبيه"؛ ما أثر على رحلات نحو 3700 مسافر.