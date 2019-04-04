وقالت دانسيلا، حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الخميس: "إن سفراء الدول الأجنبية لا يحددون أجندة رئيس وزراء أي دولة"، كما حثتهم على إظهار احترامهم لبلادها.



وكان سفراء عدة دول أجنبية -من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وكندا والسويد وهولندا- قد نشروا بيانًا على صفحات بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) طالبوا فيه رومانيا باتباع توصيات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بفعالية وشفافية وحيدة النظام القضائي في البلاد.



وقال الدبلوماسيون إن مراسيم التعديل الطارئة قد يكون من شأنها تقويض ثقة شركاء رومانيا في نظامها القضائي وحكومتها، إلى جانب احتمال تسببها في إلحاق الضرر بنموها الاقتصادي.