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رفض استئناف شيما الحاج ومنى فاروق على قرار حبسهما 45 يوما بالفيديو الجنسى

الخميس، 04 أبريل 2019 01:13 م
رفض استئناف شيما الحاج ومنى فاروق على قرار حبسهما 45 يوما بالفيديو الجنسى منى فاروق وشيما الحاج
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، برفض الاستئناف المقدم من "شيما الحاج، ومنى فاروق"، على قرار تجديد حبسهما 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامهن بنشر فيديو فاضح مع مخرج شهير.
 
 
وصدر القرار برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، وعضوية المستشارين محمد نبيل شلتوت وعادل الغويط، وأمانة سر محمد طه وحسام عبد الرسول.
 
 
البداية كانت بانتشار مقاطع إباحية على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الجنسية تظهر فيه الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج عاريتين تماما ويقمن بممارسة الشذوذ مع أحد الرجال، ونظرا لما تمثله هذة المقاطع من التحريض على الفسق والفجور وممارسة الشذوذ، تم تعقب المقاطع والتوصل للممثلتين وإلقاء القبض عليهما.
 
 
 

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التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

khamiselsayed

المحاسبة

لابد من محاسبة هؤلاء الفجرة الذين أفسدوا البلاد والعباد بأقصى عقوبة ممكنة حرصا وخوفا على ضياع أخلاقيات شبابنا وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير يوسف

والله صعبانين عليا

رغم فعلتهما الشنعاء والفضيحة المدوية لهم ولاسرهم الا انهم صعبانين عليا جدا والمخرج المفضوح سبب الفضيحة متنعم بالحرية ومتقبضش عليه للان

عدد الردود 0

بواسطة:

samsungmostomran@gmail.com

سبحان الستير

من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ..... لعل الله يكون قد غفر لهن بما لا نعلمه ... أما ما نعلمه فنرجو الله أن لنا جميعا.. إنه هو الغفور الرحيم

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