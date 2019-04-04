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رئيس "نيسان" المقال يناشد حكومة فرنسا لمساندته ضد اتهامات مزيفة

الخميس، 04 أبريل 2019 05:52 م
رئيس "نيسان" المقال يناشد حكومة فرنسا لمساندته ضد اتهامات مزيفة ادوارد فيليب
كتب : أحمد علوى
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ناشد رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن الخميس، الحكومة الفرنسية حماية حقوقه، وذلك بعد قيام الادعاء اليابانى بإعادة اعتقاله اليوم.

ونقلت وسائل إعلام عن غصن: "أناشد الحكومة الفرنسية أن تحمينى، وأن تحمى حقوقى كمواطن"، كذلك جدد غصن التأكيد على براءته من التهم الموجهة إليه.

 

وقال "هذا جزء من محاولة أخرى من بعض الأفراد فى نيسان لإسكاتى من خلال تضليل ممثلى الادعاء. هل اعتقالكم لى محاولة لكسري؟ أنا لن أنكسر. أنا بريء من التهم التى لا أساس لها ومن الاتهامات الموجهة ضدي".

 

وجاء ذلك بعدما ألقى ممثلو ادعاء فى اليابان اليوم القبض على غصن للمرة الرابعة بتهمة محاولة التربح، بما يعادل 5 ملايين دولار، على حساب نيسان وهو ما ربطته تقارير إعلامية بمدفوعات قدمتها نيسان لشركة عمانية.

 

من جهته علق وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لوميو على ذلك قائلا، إن غصن يتمتع بافتراض البراءة والحماية القنصلية، مشددا على أن التحقيق ضد رئيس شركة نيسان السابق يجب أن يكون شفافا.

 

وتمثل إعادة اعتقال غصن أحدث تحول دراماتيكى فى السقوط المشين للرئيس التنفيذى السابق لشركة نيسان، والذى كان ذات يوم محل تقدير كبير. ووصفت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إعادة الاعتقال بأنها خطوة غير عادية بالمرة لشخص أفرج عنه بكفالة.

 

وفى وقت سابق، أعلن غضن عبر "تويتر" أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا فى 11 أبريل "لكشف الحقيقة بشأن المزاعم الموجهة له".


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