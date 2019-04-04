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رئيس مدينة زفتى: تسليم وحدات أرض الجزيرة فور استلام العقود من المحافظة

الخميس، 04 أبريل 2019 01:08 م
رئيس مدينة زفتى: تسليم وحدات أرض الجزيرة فور استلام العقود من المحافظة أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية
الغربية - محمد طارق
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صرح أحمد النحال رئيس مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، أن المجلس يسعى جاهدا للانتهاء من تسليم الوحدات السكنيه بأرض الجزيره لمستحقيها والتي تم تخصيصها لهم منذ أكثر من 8 سنوات.
 
وأضاف أن قسم الإيرادات يستقبل مستحقي الوحدات منذ اخطارهم بسداد ربع قيمة الوحدة، كما تم التنبيه على موظفي قسم الإيرادات بالتواجد يوم السبت القادم وذلك لسرعة سداد المبالغ المستحقة، بحيث سيتم استلام العقود من اللواء هشام السعيد محافظ الغربية يوم الاثنين المقبل لتسليمها لمستحقيها.
 
يذكر أن مساكن الجزيرة تم الانتهاء منها عام 2007، وتم فتح باب التعاقد، وتم قبول 86 مستحقًا بعد إجراء القرعة، وحتى الآن لم يتم تسليم الوحدات.
 
 

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