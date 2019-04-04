رئيس مجلس القضاء الأعلى يستقبل وفد القضاء العسكرى

كتبت هدى أبو بكر

استقبل المستشار مجدي أبو العلا ،رئيس محكمة النقض ، رئيس مجلس القضاء الأعلى عدداً من العقداء أعضاء القضاء العسكرى من خلال زيارتهم لمحكمة النقض ضمن البرنامج التدريبي الحالي بمركز الدراسات القضائية ورحب بهم وأشاد بدور القضاء العسكري وتمنى لهم التوفيق.

حضر اللقاء المستشار محمد رضا حسين ، نائب رئيس محكمة النقض ،مستشار رئيس المحكمة ، للعلاقات العامة والإعلام - الذى أعد اصطحب الوفد في برنامج الزيارة بمكتبة النقض والقاعة الكبرى قاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي ، ومركز المعلومات القضائية بالمحكمة والتقى الوفد المستشار رئيس المكتب الفني للمحكمة وطلب أعضاء الدورة التدريبية الحصول على إصدارات ومؤلفات النقض بصفة دائمة للإستفادة من أحكام النقض ، وقد تم هذا اللقاء بالتنسيق مع المستشار مدحت بسيوني ، مساعد وزير العدل ، لشئون مركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.