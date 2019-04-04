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رئيس فنزويلا: نتطلع لبناء قوات دفاع شعبى قوامها 3 ملايين شخص

الخميس، 04 أبريل 2019 11:16 ص
رئيس فنزويلا: نتطلع لبناء قوات دفاع شعبى قوامها 3 ملايين شخص مادورو
كراكاس (أ ش أ)
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أكد الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو ضرورة أن يبلغ عدد قوات الدفاع الشعبى فى البلاد 3 ملايين شخص بحلول نهاية العام الحالى.

وقال مادورو - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس- "باسم قائدنا تشافيز الذى كان يحلم بقوات دفاع شعبية قوية تكون جزءا من المنظومة الوطنية للدفاع عن الدستور، وقوة رديفة لقواتنا المسلحة، نعلن عن سعينا لأن يبلغ عدد عناصر هذه القوات 3 ملايين شخص بحلول ديسمبر المقبل".

وأوضح مادورو أن العدد الحالى لقوات الدفاع الشعبى وصل إلى مليونين و100 ألف شخص، مشيرا إلى أنه سيتم فى 13 و14 من الشهر الحالى تنظيم مراسم أداء اليمين لجميع المجندين فى هذه القوات.

بدوره، دعا رئيس الجمعية التأسيسية ديوسدادو كابيليو، لزيادة عدد أفراد ميليشيا الدفاع الشعبى لأكثر من 3 ملايين، قائلا: "لاحقا سنصل إلى عدد 4 ملايين و5 ملايين، فهذا شعب مسلح يدافع عن وطنه".

وكان مادورو قد أعلن نهاية يناير الماضى أن البلاد بصدد تشكيل 50 ألف وحدة من قوات الدفاع الشعبى فى مدن البلاد وقراها، ليبلغ عدد مجنديها مليونين بحلول أبريل.. وتأتى هذه الخطوات على خلفية أزمة سياسية واقتصادية حادة تشهدها فنزويلا تفاقمت بشكل خطير فى يناير مع خروج مظاهرات لأنصار المعارضة تدعو لرحيل مادورو ترافقت مع إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

 

 


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