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رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن منظومة تخصيص الأراضى الصناعية

الخميس، 04 أبريل 2019 04:51 م
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن منظومة تخصيص الأراضى الصناعية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الخميس  اجتماع بشان منظومة تخصيص الأراضى الصناعية. 
 
وكان رئيس الوزراء قد إلتقى رئيس مجلس الوزراء، "خوسيه دا سيلفا" مدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو). وحضر اللقاء الدكتور عز الدين أبو ستيت وزيرالزراعة واستصلاح الأراضى.
 
وخلال اللقاء أشاد دا سيلفا بما حققته مصر على مدار الأعوام الماضية فى مجال توفير الغذاء للمواطنين والقضاء على الجوع، لا سيما من خلال شبكة الحماية الاجتماعية التى تطبقها الحكومة، وتستهدف الفئات الأكثر احتياجاً.

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