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رئيس أوكرانيا يوافق على إجراء مناظرة تلفزيونية مع منافسه زيلينسكى

الخميس، 04 أبريل 2019 09:41 ص
رئيس أوكرانيا يوافق على إجراء مناظرة تلفزيونية مع منافسه زيلينسكى الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو
كييف (أ ش أ)
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وافق الرئيس الأوكرانى بيترو بوروشينكو على إجراء مناظرة تلفزيونية مع منافسه "فلاديمير زيلينسكى" الذى تصدر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، فى ملعب رياضى، وليس فى استوديو تلفزيونى.

وقال بوروشينكو - فى تغريدة على "تويتر" أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس "قواعد المناظرة منصوص عليها فى قانون الانتخابات الرئاسية، يرجى قراءتها، يمكن أن تحدث فى استوديو تلفزيونى وتبثها جميع القنوات التلفزيونية لعشرات الملايين من الناس​​​، لكن بملعب؟ فليكن ذلك فى ملعب"، وأضاف: " أنا أنتظرك، فلاديمير ألكساندروفيتش (زيلينسكي)".

وكان زيلينسكى قد أعلن فى وقت سابق أنه قبل تحدى بوروشينكو بإجراء مناظرة تلفزيونية بالجولة الثانية من الانتخابات، ووضع زيلينسكى شرط إجرائها بملعب فى كييف.

يذكر أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية فى أوكرانيا أجريت يوم 31 مارس الماضى، ولم يحصل فيها أى من المرشحين على العدد اللازم من الأصوات للفوز بمنصب الرئاسة من هذه الجولة، التى تصدرها زيلينسكي، وجاء بوروشينكو فى المرتبة الثانية بفارق كبير لصالح الأول.

وسيخوض زيلينسكى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع خصمه، الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، يوم 21 أبريل الجارى.

 


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