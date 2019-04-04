دول الرباعى العربى تعلن رفض استضافة قطر اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى

كتبت نور على

أصدرت برلمانات مصر والمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين، بيان مشترك، أعلنوا فيه رفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلمانى الدولى.

وجاء نص البيان كالتالى:

إشارة إلى البيان المشترك المقدم من دولنا للأمانة العامة للاتحاد البرلمانى الدولى خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 139 المنعقدة فى جنيف، المتضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ 140 للاتحاد المزمع عقدها فى الدوحة خلال الفترة من 1 - 5 / 8/1440 هجرياً الموافق من (6 – 10) أبريل 2019 ميلادى والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر، ما لم تستجب دولة قطر لمطالب هذه الدول الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل فى شئون دول المنطقة.

حيث إن دولة قطر لم تُبْد أى تجاوب مع المطالَب العادلة للدول الأربع واستمرت فى سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل فى شئون دول المنطقة، فإننا نؤكد علي عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه.