video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 05:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فى بيان مشترك..

دول الرباعى العربى تعلن رفض استضافة قطر اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى

الخميس، 04 أبريل 2019 04:08 م
دول الرباعى العربى تعلن رفض استضافة قطر اجتماعات الاتحاد البرلمانى الدولى على عبد العال رئيس مجلس النواب
كتبت نور على
إضافة تعليق

أصدرت برلمانات مصر والمملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين، بيان مشترك، أعلنوا فيه رفض استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ140 للاتحاد البرلمانى الدولى.

 

وجاء نص البيان كالتالى:

 

إشارة إلى البيان المشترك المقدم من دولنا للأمانة العامة للاتحاد البرلمانى الدولى خلال أعمال الجمعية العمومية الـ 139 المنعقدة فى جنيف، المتضمن الاعتراض على استضافة قطر لأعمال الجمعية العمومية الـ 140 للاتحاد المزمع عقدها فى الدوحة خلال الفترة من 1 - 5 / 8/1440 هجرياً الموافق من (6 – 10) أبريل 2019 ميلادى والإعلان عن مقاطعة اجتماعات الجمعية في حال عقدت في دولة قطر، ما لم تستجب دولة قطر لمطالب هذه الدول الرامية إلى وقف دعمها للإرهاب والتدخل فى شئون دول المنطقة.

 

 حيث إن دولة قطر لم تُبْد أى تجاوب مع المطالَب العادلة للدول الأربع واستمرت فى سياساتها الداعمة للتطرف والإرهاب والتدخل فى شئون دول المنطقة، فإننا نؤكد علي عدم مشاركتنا في أعمال الجمعية العمومية المشار إليها أعلاه.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان يتخذ أولى خطوات تطبيق قانون التصالح مع المخالفات.. لجنة الإسكان تخاطب "الوزراء" لوقف قرارات الإزالة للعقارات المخالفة... حسن علام:اللجان المشكلة لاختبار العقارات كلمة السر فى نجاح القانون

تشريعية البرلمان: إعداد تقرير نهائى بالتعديلات الدستورية الأسبوع المقبل

بعد استقالة بوتفليقة.. البرلمان الجزائرى ينعقد لاعتماد قرار شغور منصب الرئيس

اخبار البرلمان

مجلس النواب

قطر

الاتحاد البرلمانى الدولى




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة