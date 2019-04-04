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دواوين الوزارات.. الصحة: انتهاء فحص السمنة والتقزم لطلاب المدارس آخر أبريل

الخميس، 04 أبريل 2019 12:00 ص
دواوين الوزارات.. الصحة: انتهاء فحص السمنة والتقزم لطلاب المدارس آخر أبريل هالة زايد وزيرة الصحة
كتب محمود راغب
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أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

وزارة التضامن:

التضامن تعلن صرف مليار و 252 مليون جنيه من معاشات إبريل حتى الآن

 

وزارة التموين:

التموين: انتظام صرف السلع المدعمة عن شهر أبريل الجارى

 

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم" تقرر إعادة قيد طلاب التعليم الفنى المفصولين بسبب الغياب

التعليم: لا صحة لتأجيل امتحانات طلاب أولى ثانوى لحين انتهاء امتحانات الثانوية

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

 

وزارة الصحة:

وزيرة الصحة: فحصنا 47 مليون مواطن بـ "100مليون صحة" منذ انطلاقها

الصحة: إعدام طن و 920 كيلو أغذية فاسدة وإغلاق 128 منشأة غذائية مخالفة

الصحة: انتهاء فحص السمنة والتقزم لطلاب المدارس آخر أبريل

 

وزارة الزراعة:

"الزراعة" تعلن تصدير بيض المائدة إلى دولة البحرين للمرة الثانية

"الزراعة" توافق على تصدير 52 ألف شتلة فاكهة و88 طن تقاوى

 

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة: مصر نفذت مشروعات كبرى ساهمت فى خفض نسبة البطالة

 

وزارة الأوقاف:

الإسراء والمعراج تؤلف القلوب فى مواجهة التطرف.. عميد كلية أصول الدين: الذكرى تحقق فينا معنى الأمن.. الشعائر الدينية تضفى علينا استقامة السلوك.. داعية: الأقمار الصناعية تخترق السماء فى ساعة فكيف تكون قدرة الله؟


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