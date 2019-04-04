دبلوماسى روسى: سنرد عسكريا فى الوقت المناسب لمواجهة أى تهديد ضدنا

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قال نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو: "إن بلاده سترد عسكريا فى الوقت المناسب لمواجهة أى تهديد ضدها" ، مشيرا إلى ازدياد عدد المناورات العسكرية لحلف الناتو التى تتضمن "عنصرا نوويا".

وأضاف جروشكو - فى تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس -: "أن واشنطن لم تقدم حتى الآن أى دليل على انتهاك روسيا المزعوم لمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وهى فى نفس الوقت تتجاهل كليا المخاوف الروسية بشأن مدى التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة".

وحول التصريحات الأمريكية بشأن شراء ​تركيا​ منظومة ​صواريخ​ (إس-400) الروسية، قال: "إن ​الولايات المتحدة​ لا تتردد فى اختيار وسائل الضغط على حلفائها فى شتى المسائل، وبالتالى لا نستغرب هذا الضغط الأمريكى على تركيا".



ويأتى هذا ردا على تصريحات للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، التى قال فيها أمس الأربعاء إن موسكو ليست هى من تخفض "عتبة استخدام" الأسلحة النووية، بل تفعل ذلك الولايات المتحدة عبر تعديل استراتيجيتها النووية وتطوير أسلحة جديدة.