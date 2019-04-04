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خلال ساعات.. القضاء يقرر مصير 14 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل 27 شرطيا

الخميس، 04 أبريل 2019 05:00 ص
خلال ساعات.. القضاء يقرر مصير 14 متهما بقتل مواطن والشروع فى قتل 27 شرطيا محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، حكمها على 14 متهما بقتل مواطن، والشروع فى قتل 27 من ضباط وجنود قسم شرطة الجمالية.

تعقد المحاكمة بعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله وحاتم محمد الخولى، وأمانة سر علاء فرج و أحمد رفعت.

وأسندت النيابة للمتهمين "وليد محمود، السيد الكبرى، أحمد محمد، سمير طه، محمد مجدى، وليد مجدى، أحمد إبراهيم، عيد علم الدين، تامر سامى، سمير محمد، سالم إبراهيم، عادل محمد، أحمد طه"، تهمة قتل المجنى عليه "أحمد محمد" مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصدى لهم من ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية " بنادق ألية، مسدسات، أفراد خرطوش" وما أن طفروا بهم حتى أطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهم قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أن أحد هذه الأعيرة النارية حاد عن هدفه وأصاب المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

كما أسندت النيابة للمتهمين، الشروع فى قتل "رضا قرنى الشربينى، رزق هشام، محمد حسن، رضا عزيز، هشام كمال، أحمد عبد القادر، محمد محمود، عبد العزيز محمد، أحمد حسين، حسن بكرى، السيد على، عبد المنعم عبد الواحد، أحمد فاضل، مختار حسين، علاء محمد، سلومه عويس، عبد المنعم غباشى، محمد عبد المنعم، عبد الرحمن محمد، بدر محمد، رجب مصطفى، رمضان عبد الله، محمد هاشم، إسلام سعد، على محمد سلطان، عيد مسعد"، ضباط وأفراد قسم شرطة الجمالية عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتلهم وأعدوا لذلك الأسلحة المذكورة.


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