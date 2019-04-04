خالد عبد الغفار: الدولة لم تتحمل نفقات المنتدى العالمى للتعليم العالي

وائل ربيعى

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن المنتدى العالمي للتعليم لم تتحمل الدولة من نفقاته مليما واحدا، وكل النفقات التي تم إنفاقها كانت من خلال الجهات الداعمة للتعليم.

وأضاف عبد الغفار، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي على هامش المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العملي، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الخميس ، أن التكنولوجيا ليست مقصورة على فئة معينة، مشيرا إلى أنه لابد من التفكير بشكل عالمي، حيث أن الشغل الشاغل للدول حاليا هو مستقبل الوظائف، مضيفا أن السؤال الحالي الذي يطرح نفسه علي الجميع، هل هناك خوف على الأخلاقيات والقيم مع تطور التكنولوجيا، مشيرا إلى أن خصوصيات الإنسان انتهت بعد انطلاق مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن منصة العلوم والتكنولجيا التي تم إطلاقها والتي تستهدف تحقيق التواصل بين كل الباحثين داخل وخارج مصر، تم تدشينها بالمشاركة بين هيئة الرقابة الإدارية، وأكاديمية البحث العلمي، مشيرا إلى أن الوزارة بدأت في التخطيط الفعلي للمؤتمر بعد تكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة الاهتمام بالتعليم والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة في مجال التعليم، موكدا أن المجلس طلب من الجامعات بتحديث مناهجها، فضلا عن تحويلها الي مناهج الكترونية.