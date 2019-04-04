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حلف الناتو: ندعم ونؤيد الإصلاحات الجارية فى إثيوبيا

الخميس، 04 أبريل 2019 03:51 م
حلف الناتو: ندعم ونؤيد الإصلاحات الجارية فى إثيوبيا رئيس وزراء أثيوبيا
أديس أبابا (أ ش أ)
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أعرب وزير الخارجية الإثيوبى ماركوس تكلى عن تقديره لتعاون حلف الناتو والاتحاد الأفريقى بشكل رئيسى فى مجالات بناء القدرات والحفاظ على القوة الاحتياطية الأفريقية، مع الإشارة إلى مشاركة إثيوبيا المستمرة فى تهدئة منطقة القرن الأفريقى .

جاء ذلك خلال استقبال ماركوس لنائب مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "الناتو" جوناثان باريش فى مقر وزارته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا" .

من جانبه، أثنى باريش على الانتقال السلمى للسلطة فى إثيوبيا والإصلاحات الشاملة فى البلاد والتقارب بين إثيوبيا وإريتريا والإنجازات التى حققتها أديس أبابا فى مجال تعزيز السلام فى المنطقة، كما أكد أهمية تعزيز التعاون بين حلف الناتو والاتحاد الأفريقى من أجل السلام والاستقرار فى أفريقيا.

يُشار إلى أن حلف الناتو أنشأ مكتب اتصال فى مقر الاتحاد الأفريقى فى أديس أبابا من أجل العمل بشكل أوثق مع شركائه بما فيها إثيوبيا لمعالجة تحديات السلام والأمن فى القارة.

 


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