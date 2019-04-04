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حفتر يصل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة العمليات العسكرية فى الغرب الليبى

الخميس، 04 أبريل 2019 03:43 م
حفتر يصل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة العمليات العسكرية فى الغرب الليبى القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر
كتب : أحمد جمعة
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وصل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر إلى غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة العمليات العسكرية فى المنطقة الغربية.

 

وقال مكتب الاعلام التابع للقيادة العامة لقوات الجيش الليبى تحشيدات عسكرية كبيرة من قوات الجيش الليبي، وتحركات للسيطرة على أبرز مدن المنطقة الغربية وتحرير العاصمة طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة التي تتمركز في بعض مدن المنطقة الغربية.

 

ونشرت خلية الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي فيديو يظهر دخول قوات الجيش الليبي إلى مدينة غريان، وتحركات لقطاعات عسكرية في مدن المنطقة الغربية.

 

وتلوح القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالدخول إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات المسلحة وتأمين المدينة من العناصر الإرهابية التى تتسلل إلى العاصمة من تونس والجزائر، ورغبة قوات الجيش في انهاء حكم المليشيات المسلحة التى تسيطر على مدن المنطقة الغربية.

 

وأكدت مصادر ليبية دخول قوات الجيش الوطنى الليبى إلى مدينة صرمان غرب البلاد والسيطرة عليها، مشيرة إلى خروج مليشيات مسلحة من مدينة مصراتة لتأمين العاصمة طرابلس.


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