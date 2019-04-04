حصاد مارس..البرلمان يوافق على7 اتفاقيات دولية أبرزها تطوير الخط الأول للمترو

كتب ـ هشام عبد الجليل

أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب، حصاد عن أداء البرلمان عن شهر مارس 2019، ورصدت عدد الاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها خلال الشهر التى تعزز التعاون بين مصر وعدد من الدول فى المجالات المختلفة.

وفيما يلى نرصد هذه الاتفاقيات:

1. قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وأوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند.

2. قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو.

3. قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي.

4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.

5. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.

6. قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي يقدم البنك بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو.

7. قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.