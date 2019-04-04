video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 01:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حصاد مارس..البرلمان يوافق على7 اتفاقيات دولية أبرزها تطوير الخط الأول للمترو

الخميس، 04 أبريل 2019 01:08 ص
حصاد مارس..البرلمان يوافق على7 اتفاقيات دولية أبرزها تطوير الخط الأول للمترو الجلسة العامة بمجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل
إضافة تعليق
أعدت الأمانة العامة بمجلس النواب، حصاد عن أداء البرلمان عن شهر مارس 2019، ورصدت عدد الاتفاقيات التى تمت الموافقة عليها خلال الشهر التى تعزز التعاون بين مصر وعدد من الدول فى المجالات المختلفة.
 
وفيما يلى نرصد هذه الاتفاقيات:
 
1. قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2019 بالموافقة على الاتفاق بين حكومة مصر وأوزبكستان بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند.
 
2. قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه قرضًا لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو.
 
3. قرار رئيس الجمهورية رقم 537 لسنة 2018 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين مصر وجمهورية قبرص بشأن خط أنابيب بحري مباشر للغاز الطبيعي.
 
4. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 55 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية والمركز الألماني للدراسات الدولية ممثلاً عن تحالف الجامعات التطبيقية الألمانية بشأن إنشاء الجامعة الألمانية الدولية جامعة للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.
 
5. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 22 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي.
 
6. قرار رئيس الجمهورية رقم 24 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق حكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن مشروع مصرف كيتشنر، والذي يقدم البنك بمقتضاه للحكومة المصرية قرضاً تبلغ قيمته 213 مليون و900 ألف يورو.
 
7. قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية التأمينات الاجتماعية بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية اليونان.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حصاد مارس..البرلمان يوافق على 10 قوانين أبرزها التصالح فى مخالفات البناء

"واتس آب" البرلمان يتلقى 192 رسالة خلال شهر مارس..تعرف على التفاصيل

اخبار البرلمان

اخبار اليوم

مترو الانفاق

مصرف كيتشنر




لا تفوتك
أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

أمين عام الأمم المتحدة بمؤتمر صحفى بالاتحادية: الجولان أرض سورية محتلة

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

طارق شوقى: لا يوجد "ملاحق" لأولى ثانوى والطالب يؤدى امتحانين نهاية الترم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

المتهم الرئيسى بحادث الواحات الإرهابى يكشف فى نص التحقيقات: رحلتنا من "درنة" استغرقت 15 يوماً والقبائل العربية حاولت منعنا من العبور.. الإرهابى عبدالرحيم: أمير الجماعة وصف الحدود المصرية بأنها مهلكة جيوش العالم

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

بوتفليقة يستقيل.. خطوة تحظى باحترام العالم.. فرنسا: صفحة مهمة فى تاريخ الجزائر.. واشنطن: الشعب هو من يقرر الفترة الانتقالية المقبلة.. وعبد القادر بن صالح يتولى منصب القائم بأعمال الرئيس الجزائرى لمدة 90 يوما

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

غداً.. طقس لطيف شمالا مائل للحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 24 درجة

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

فيديو.. رشق نتنياهو بالطماطم فى سوق للخضار بتل أبيب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة