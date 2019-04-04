حصاد الأخبار.. تعرف على أهم الأحداث خلال الساعات الماضية فى اليوم السابع

خلال الساعات الماضية، جرت أحداث وتداولت أخبار كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية، أهم الأخبار والتقارير المفصلة بما جرى فى وزارات وهيئات مصر منذ ساعات الصباح الأولى، حتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.
الأرصاد: غدا أمطار على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 20 درجة
الطقس
إيقاف منصة الامتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوى اليوم الإثنين
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم
نقابة الأطباء تطالب بتكثيف تأمين المنشآت الصحية والمستشفيات لوقف الاعتداءات
نقابة الأطباء
السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة للقطارات اليوم
السكة الحديد
محافظ الجيزة يكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء.. صور
جانب من التكريم (2)
القوى العاملة: قبول طلبات 47 فرصة عمل بدمياط برواتب تصل إلى 2500 جنيه
محمد سعفان وزير القوى العاملة
التعليم تؤكد: 95 ألف طالب أدوا امتحان العربى إلكترونيا
وزارة التربية والتعليم
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة