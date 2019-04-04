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حالة الطقس اليوم الخميس 4/4/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 04 أبريل 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 4/4/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

 

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وتكون الرياح السطحية جنوبية شرقية.

 

الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، وتكون حول معدلاتها العامة، ويكون الطقس غير مستقر في العديد من المناطق حيث لا تزال الفرصة متاحة لهطول بعض الأمطار، تكون رعدية شرقيّ المملكة، كذلك ترتفع نسب الغبار في الأجواء بوجهٍ عام، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة السرعة.

وفي خليج العقبة،  الرياح : متقلبة الاتجاهات معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس أقل برودة من الليالي الماضية، مع استمراره بارداً نسبياً، وتستمر الفرصة متاحة لهطول زخات من الأمطار الخفيفة في بعض المناطق، وتكون الرياح متقلبة الاتجاهات خفيفة السرعة.

 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى صافٍ، ولطيفاً نهاراً، وبارداً نسبياً ليلاً، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية قد تكون رعدية فوق بعض المناطق،وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.


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