جوتيريش يعبر عن قلقه إزاء التحركات العسكرية فى ليبيا ويطالب بضبط النفس

كتب : أحمد جمعة

عبر سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن قلقه العميق إزاء التحركات العسكرية وخطر وقوع مواجهات فى ليبيا.

وقال جوتيريش فى تدوينة عبر "تويتر"، إنه ليس هناك حلا عسكريا فى البلاد، مشددا على أن الحوار بين الليبيين هو الحل الوحيد للمشاكل بينهم، مضيفا "أدعو الجميع إلى التزام التهدئة وضبط النفس".

وأعلنت قوات الجيش الوطنى الليبى، دخلوها مدينة غريان غربى البلاد وسط ترحيب شعبى من أهالى وسكان المدينة.

كانت اشتباكات مسلحة بين قوات الجيش الليبى ومليشيات مسلحة تتمركز فى مدينة الأصابعة غربى البلاد.