جنيف تستضيف القمة العالمية الثالثة للذكاء الإصطناعى.. مايو المقبل

كتبت- هبة السيد

أعلن الاتحاد الدولى للاتصالات، أن مدينة جنيف ستستضيف القمة العالمية الثالثة للذكاء الاصطناعى فى الفترة من 28 إلى 31 من مايو المقبل، من أجل تحقيق الصالح العام، حيث تستهدف القمة ربط المبتكرين فى مجال الذكاء الاصطناعى بالمسئولين عن حل المشاكل وتحديد تطبيقات عملية للذكاء الاصطناعى من أجل دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويعرف الذكاء الاصطناعى بأنه علم وهندسة صنع آلات والذكاء الذى تبديه الآلات والبرامج بما يحاكى القدرات الذهنية البشرية وأنماط عملها، مثل القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع تبرمج فى الآلة، كما أنه يعنى بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكى.

وتتسابق كبرى شركات التكنولوجيا فى العالم فى تطوير الربوت الذكى لمختلف الاستخدامات أو تطوير تقنيات مذهلة تحاكى البشر.

ومنذ ما يقرب من عامين استحدثت دولة الإمارات وزارة للذكاء الإصطناعي كما أعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى الدكتور عمرو طلعت عن إعداد الوزارة لاستراتيجية للذكاء الإصطناعى كما قام بتعيين مستشار له بمنصب وزير الذكاء الاصطناعى وهى المهندسة سالى رضوان.