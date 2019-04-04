جنايات الجيزة تحيل أوراق ربة منزل وابنيها للمفتى لقتلهم شخص بالعمرانية

قضت الدائرة الـ9 بمحكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بإحالة أوراق ربة منزل ونجليها لفضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم لقتلهم شخص بالعمرانية.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، وعضوية المستشارين جمال عدلى أبو حليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود متولى، وسعيد برغش.

وكان المستشار ياسر التلاوى المحامى العام لنيابات جنوب الجيزة احال القضية رقم 3173 لسنة 2014 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6946 لسنة 2014 كلى جنوب الجيزة، إلى محكمة الجنايات، المتهم فيها كل من محمد عبد الكافى سعد، وشقيقه كريم، وانتصار إسماعيل عبد الرؤوف، ومحمد حسنى عياد، وعواد حسنى عياد.

واتهمت النيابة المتهمين بقتل المجنى عليه عزوز سامى عزيز، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم وأعدوا لهذا الغرض اسلحة نارية "بنادق آلية" وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول والثانى عياران ناريان صوبه قاصدين قتله فأحدثوا به إصابته التى أودت بحياته وتواجد باقى المتهمين للشد من أذرهم على ارتكاب الواقعة.

وبداية الواقعة عند تلقى قسم شرطة العمرانية بلاغا بوجود جثة المجنى عليه وإطلاق نار بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان البلاغ تبين وجود نشوب خلاف سابق بين المجنى عليه وشقيق المتهمان الأول والثانى ونجل المتهمة الثالثة احمد عبد الكافى سعد، وتوفى الاخير فى بالسجن اثر قضاؤه العقوبة ، مما حدا بالمتهمين العزم على قتله أعدوا أسلحة نارى "بنادق آلية" وتوجهوا حيث أيقنوا تواجده وأطلق الأول والثانى صوبه عياران ناريان قاصدين قتله فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم ولمنع الأهالى من التدخل للذود عن المجنى عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق التى أحالتها لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.