جنايات الإسكندرية تقضى بالسجن 15 عاما لشخصين لقتلهما آخر بهدف السرقة

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادى بالسجن المشدد 15 عامًا لكل من "م.م.أ" سائق، و"ع.م.ع" عاطل، لاتهامهما بسرقة المجنى عليه "ج.س.ج" تحت تهديد السلاح.

وصدر القرار بعضوية المستشارين عبد العظيم صادق ووديع حنا، وأمانة سر خميس قمر،

وتعود الواقعة فى القضية رقم 10561 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة كرموز، بتلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، من مأمور قسم شرطة كرموز بقيام المتهمين بسرقة المجنى عليه.

وكشفت تحريات قسم شرطة كرموز أنه فى أثناء عودة المجنى عليه "ج.س.ج" 39 عامًا، مدير بشركة قطاع خاص، ليلا من عمله استقل سيارة أجرة رقم 3549، لتوصيله فى اتجاه محل سكنه، حينها قام المتهم الأول "م.م.أ" 22 عامًا، سائق السيارة، بالتوقف بجانب الطريق ودفع وجه المجنى عليه فى اتجاه نافذة السيارة، وقام المتهم الثانى "ع.م.ع" 23 عامًا، عاطل، والجالس خلفه، بإشهار سلاح أبيض "سكين" ووضعه على رقبته، فتمكنا من شل حركته والاستيلاء على مبلغ مالى قدره مائتان وستون جنيها، وهاتفين محمولين، وتركاه فى الطريق وفرا هاربين تم القاء القبض عليهم وبعرضهما على النيابة العامة، قررت إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها المتقدم.