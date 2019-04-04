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جبالى المراغى: الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيشهد إقبالا من العمال

الخميس، 04 أبريل 2019 03:05 م
جبالى المراغى: الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيشهد إقبالا من العمال مؤتمر لاتحاد العمال لدعم التعديلات الدستورية
كتب محمود راغب
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جدد النائب جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مبايعة عمال مصر ومنظماتهم النقابية، للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إدراك عمال مصر للمخاطر التى تواجه الدولة، وأهمية المرحلة القادمة مؤكدا أنه سيكون هناك إقبال كبير من العمال على الاستفتاء على التعديلات الدستورية ، قائلا:" "نعم للتعديلات الدستورية".

جاء ذلك خلال المؤتمر العمالى الجماهيرى الذى ينظمه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ،  برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لدعم التعديلات الدستورية بمشاركة أعضاء المنظمات النقابية والعاملين بالقاهرة الكبرى.

وشهد المؤتمر حضور  النائب مصطفى بكري، والنائبة سحر صدقي، ومايسة عطوة والنائبة سولاف درويش، ولفيف من عمال مصر.

 ويشارك فى المؤتمر كافة قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وما يقرب من 5000 نقابى وأعضاء المنظمات النقابية والعاملين بالقاهرة الكبرى.

وشهد المؤتمر الذى يعقد بنادى السكة الرياضى ، مشاركة المئات من العاملين واللجان النقابية التابعة للاتحاد ، ومشاركة المرأة العاملة ، ورفع المشاركين أعلام مصر ، ولافتات لتأييد التعديلات الدستورية وصور الرئيس السيسى تعبيرا منهم على تأييد القيادة السياسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .

كما شهد المؤتمر اذاعة الأغانى الوطنية من بينها "تسلم الأيادى" لحث العمال على النزول والمشاركة بقوة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فيما بدأ المؤتمر بالسلام الجمهورية وارتدى عدد من الأطفال أعلام مصر .


 


 

 


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