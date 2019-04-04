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جامعة المنصورة تستعد لبدء المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

الخميس، 04 أبريل 2019 05:55 م
جامعة المنصورة تستعد لبدء المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر" جامعة المنصورة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تجرى جامعة المنصورة الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ فعاليات، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنوان صنايعية ‏مصر والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال، اليدوية والحرف والمهن، من خلال توفير برامج التدريب ‏والتأهيل اللازمة لإعداد الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل.

ويتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وتبدأ المرحلة الأول بالجامعة يوم الأحد 7 أبريل 2019، في قاعة المكتبة المركزية بحضور الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع ‏وعمداء كليات الهندسة والعلوم والتربية النوعية والتجارة والزراعة، ومدير مركز الحساب العلمي، ومدير عام ‏المشروعات البيئية، ثم يتم توزيع الطلاب على الكليات المختلفة كل في تخصصه.‏

وصرح أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، أن تنفيذ المبادرة بجامعة المنصورة، يشمل عدة برامج لتدريب، طلاب ‏المدارس الفنية، وخريجي الجامعات والمدارس، وكذلك ربات البيوت، على مختلف الحرف المهنية والتراثية، وتهدف إلى ‏تأهيلهم للتميز في تلك المجالات، لسد حاجة العمل في الداخل والخارج من العمالة المدربة والمؤهلة، والمساهمة في ‏القضاء على البطالة.‏

ويشرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة على تنفيذ المبادرة، حيث صرح الدكتور محمود المليجي نائب ‏رئيس الجامعة، أن البرنامج الأول يهدف خلال هذا العام إلى تدريب 960 طالب من طلاب المدارس الفنية بمحافظة ‏الدقهلية على ثمانية مراحل كل مرحلة 120 طالبا، وذلك بخلاف البرامج التدريبية الأخرى التي تستهدف الخريجين ‏وربات البيوت.‏

 

 

 

 


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