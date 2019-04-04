جامعة المنصورة تستعد لبدء المبادرة الرئاسية "صنايعية مصر"

تجرى جامعة المنصورة الاستعدادات النهائية للبدء في تنفيذ فعاليات، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعنوان صنايعية مصر والتي تهدف إلى تدريب وتأهيل أصحاب الأعمال، اليدوية والحرف والمهن، من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لإعداد الكوادر الفنية لمواكبة احتياجات سوق العمل.
ويتم تنفيذ المبادرة تحت إشراف الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وتبدأ المرحلة الأول بالجامعة يوم الأحد 7 أبريل 2019، في قاعة المكتبة المركزية بحضور الدكتور محمود المليجى نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وعمداء كليات الهندسة والعلوم والتربية النوعية والتجارة والزراعة، ومدير مركز الحساب العلمي، ومدير عام المشروعات البيئية، ثم يتم توزيع الطلاب على الكليات المختلفة كل في تخصصه.
وصرح أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، أن تنفيذ المبادرة بجامعة المنصورة، يشمل عدة برامج لتدريب، طلاب المدارس الفنية، وخريجي الجامعات والمدارس، وكذلك ربات البيوت، على مختلف الحرف المهنية والتراثية، وتهدف إلى تأهيلهم للتميز في تلك المجالات، لسد حاجة العمل في الداخل والخارج من العمالة المدربة والمؤهلة، والمساهمة في القضاء على البطالة.
ويشرف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنصورة على تنفيذ المبادرة، حيث صرح الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة، أن البرنامج الأول يهدف خلال هذا العام إلى تدريب 960 طالب من طلاب المدارس الفنية بمحافظة الدقهلية على ثمانية مراحل كل مرحلة 120 طالبا، وذلك بخلاف البرامج التدريبية الأخرى التي تستهدف الخريجين وربات البيوت.
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