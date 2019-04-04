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جامعة أسوان ضمن أفضل 300 على مستوى العالم بتصنيف "التايمز البريطانى"

الخميس، 04 أبريل 2019 10:09 ص
جامعة أسوان ضمن أفضل 300 على مستوى العالم بتصنيف "التايمز البريطانى" الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان
أسوان – عبد الله صلاح
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أعلن الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، عن إدراج الجامعة ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، وفقا لتصنيف التايمز من حيث تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد رئيس جامعة أسوان، فى بيان له، أن هذا التصنيف يعد من أقوى التصنيفات الدولية للجامعات على مستوى العالم، ويؤكد إدراج جامعة أسوان فى هذا التصنيف العالمى على التقدم فى تنفيذ خطة التعليم العالى داخل الجامعة بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن إدراج جامعة أسوان فى هذا التصنيف يعكس أيضا الجهود المتميزة التى بذلتها الجامعة بالتعاون مع لجنة "مساعدة الجامعات المصرية على تحسين التصنيف الدولى"، التى شكلتها وزارة التعليم العالى لتقديم الدعم للجامعات فى هذا المجال.

 

جامعة أسوان ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم
جامعة أسوان ضمن أفضل 300 جامعة بالعالم

 


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