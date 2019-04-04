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توصيل الغاز الطببعى للمناطق المحرومة بالزقازيق

الخميس، 04 أبريل 2019 12:29 م
توصيل الغاز الطببعى للمناطق المحرومة بالزقازيق المهندس حاتم عبد الغنى، رئيس شركة غاز الأقاليم "ريجاس"
الشرقية - إيمان مهنى
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تواصل شركة غاز الاقاليم للغاز الطبيعي ، تنفيذ أعمال توصيل الخطوط الرئيسية والوصلات الفرعية للغاز الطبيعى بمدينة الزقازيق بشوارع "  الغشام – طلبه عويضة – إمتداد شارع السلام " ،  لرفع القدرة الإستيعابية للتوسع العمرانى بالمناطق المذكورة وكذلك الحفاظ على ضخ الغاز الطبيعى بمعدلات تتناسب مع خطوط الشبكات الداخلية لتوصيل الغاز الطبيعى لجميع العملاء بتلك المناطق.
 
وأوضح المهندس عمرو راشد مدير المشروعات بشركة غاز الأقاليم، المسند لها أعمال حفر وتوصيل الغاز الطبيعى بمدينة الزقازيق إنه تم الإنتهاء من أعمال الحفر والتوصيل بشارع الغشام بطول 1 كيلو متراً وكذلك الإنتهاء من أعمال الحفر بشارع طلبة عويضة وإمتداد شارع السلام بطول 2 كيلو و800 متر لخدمة 6000 الآف عميل بتلك المناطق، مشيراً الى إنه جارى أعمال الرفع المساحى بمناطق (الحسينية – أبو حسين ) لتوصيل الغاز الطبيعى لخدمة 16 ألف عميل ومن المتوقع الإنتهاء من أعمال الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بمدينة الزقازيق فى نهاية النصف الأول من العام الجارى.
 
وأكد مدير المشروعات بشركة غاز الأقاليم أن الشركة هى المنوطة بأعمال الحفر والتركيبات الداخلية والخارجية وتشغيل وصيانة عدادات الغاز الطبيعى داخل المنازل بمدينة الزقازيق لافتاً إلى أنه يتم التعامل مع العملاء بإيصالات رسمية ومختومة من قبل الشركة.
 
وفي سياق آخر، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة أن وحدات الرعاية الحرجة و المستشفيات ووحدات طب الأسرة والوحدات الصحية تستقبل المواطنين بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لإجراء المسح الطبي عليهم بالإضافة إلى سيارات العيادات المتنقلة التي تجوب أنحاء المحافظة ضمن حملة 100 مليون صحة، لافتا إلى أن إجمالي عدد المواطنين الذين تم المسح الطبي لهم 3 مليون و 317 ألف و 801 مواطن ،وإجمالي عدد الحالات التي صرفت علاج لفيروس سي هو 11.173 حالة ، و إجمالي عدد الحالات التي صرفت أدوية علاج للأمراض غير السارية ( ضغط – سكر ) 39 ألف و 137 حالة
 
 

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