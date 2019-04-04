تنفيذ 30 حكما قضائيا بالمنطقة الأثرية فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

أعدت مديرية أمن الجيزة، حملة أمنية بالمنطقة الأثرية بالهرم، أسفرت عن تنفيذ 30 حكما قضائيا، وضبط بائعين متجولين، و4 خيال وجمال، بالإضافة إلى ضبط 10 مشتبه بهم.

كما أسفرت الحملة عن إزالة ورفع عدد من الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهى والمحلات التجارية.

وشن ضباط شرطة المرافق بالجيزة حملة أمنية، استهدفت مدينة 6 أكتوبر أسفرت عن إزالة عشرات المخالفات والتعديات التى تعوق حركة السير، كما حرر ضباط مباحث التموين 90 قضية غش تجارى، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.