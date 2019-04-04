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الخميس، 04 أبريل 2019 11:07 م
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"تموين كفر الشيخ " تضبط ألف طن أرز شعير بحوزة تجار

الخميس، 04 أبريل 2019 09:33 م
"تموين كفر الشيخ " تضبط ألف طن أرز شعير بحوزة تجار محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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تمكنت حملة  مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ برئاسة المقدم محمد دومه،رئيس مباحث التموين، تحت اشراف اللواء فريد مصطفى،مدير أمن كفر الشيخ من تحرير 40 محضراً لتجار مخالفين،وضبط ألف طن أرز شعير،بحوزة عدد من التجار بعدد من مراكز المحافظة.

وعلى جانب آخر قرر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،تحويل،25 طبيباً وصيدلي بمستشفي الرمد بكفرالشيخ للتحقيق، لتركهم العمل دون سند قانوني، منهم " 25 طبيبا، و2 من الصيادلة" وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.

 

 

 


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