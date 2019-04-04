"تموين كفر الشيخ " تضبط ألف طن أرز شعير بحوزة تجار

تمكنت حملة مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ برئاسة المقدم محمد دومه،رئيس مباحث التموين، تحت اشراف اللواء فريد مصطفى،مدير أمن كفر الشيخ من تحرير 40 محضراً لتجار مخالفين،وضبط ألف طن أرز شعير،بحوزة عدد من التجار بعدد من مراكز المحافظة.
وعلى جانب آخر قرر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ،تحويل،25 طبيباً وصيدلي بمستشفي الرمد بكفرالشيخ للتحقيق، لتركهم العمل دون سند قانوني، منهم " 25 طبيبا، و2 من الصيادلة" وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، طبقاً لتكليفات محافظ كفرالشيخ.
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