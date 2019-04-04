"تموين كفر الشيخ " تضبط ألف طن أرز شعير بحوزة تجار

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مباحث التموين بالتعاون مع مديرية التموين بكفر الشيخ برئاسة المقدم محمد دومه،رئيس مباحث التموين، تحت اشراف اللواء فريد مصطفى،مدير أمن كفر الشيخ من تحرير 40 محضراً لتجار مخالفين،وضبط ألف طن أرز شعير،بحوزة عدد من التجار بعدد من مراكز المحافظة.