"تموين الأقصر " : تحرير 682 محضر ومخالفة متنوعة خلال شهر مارس

وأضاف وكيل تموين الأقصر، أنه فى مجال الخبز البلدى والدقيق البلدى المنصرف للمواطنين بالمحافظة تم توزيع 73991666 رغيف بلدى مدعم بمعدل 2386828 رغيف / يوم من خلال 303 مخبز بلدي بالإضافة إلى كمية قدرها 4167,310 طن دقيق بلدى تم صرفهم من خلال 652 مستودع على مستوى المحافظة، وتم تحصيل فروق أسعار وغرامات على المخابز المخالفة بمبلغ 441325 جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفى مجال توزيع وصرف المقررات التموينية تم صرف دعم سلعي بمبلغ 43054526 جنية بنسبة 98% من اجمالي الدعم المقرر للمواطنين بالمحافظة المستفيدين من مظلة الدعم وذلك من خلال 556 تاجر تمويني و142 مشروع جمعيتي، وتم صرف دعم سلعى (فارق نقاط الخبز) بمبلغ 1423808 جنيه على المواطنين، وتم تحصيل فروق أسعار على التجار التموينيين المخالفين بمبلغ 54756 جنيه لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، في مجال المواد البترولية تم توزيع كمية قدرها 4227 طن بوتاجاز ما بين منزلى وتجارى من خلال 61 مستودع بوتاجاز والمندوبين الخاصين بهم دون اى معوقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه فى مجال الجهد الرقابي على الأسواق تم تحرير عدد 682 محضر مخالفة تموينية خلال شهر مارس 2019 عبارة عن 170 مخالفة ضد المخابز، و512 مخالفة "قضايا الأسواق"، و234 عدم إعلان عن أسعار، و40 ذبح خارج السلخانة، و58 إدارة بدون ترخيص، و61 عدم وجود شهادة صحية، و21 عدم صلاحية لمنتجات غذائية وغير غذائية، و27 متنوعة أخرى، ولإستمرار مبادرة بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة يتم بيع لتر زيت بـ16 جنيه و كيلو سكر 7 جنيه، وكيلو ارز 8,5 جنيه، وكذلك مبادرة بيع الأسماك البلطى بأسعار من 12,5 – 25 جنيه للكيلو وسط إقبال كبير من المواطنين.