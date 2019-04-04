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تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات

الخميس، 04 أبريل 2019 10:04 م
تعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات × 8 معلومات منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات
كتب أسامة عبد الحميد
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وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أكدت اكتمال منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات،  لمنع طوابير المعاشات وتخفيف الأعباء على المواطنين.

"اليوم السابع" يوضح خلال السطور التالية منظومة الخدمات الإلكترونية الشاملة لأصحاب المعاشات كالتالى:

1- تتضمن المنظومة أكثر من 10 خدمات متنوعة للوفاء بكافة احتياجات المواطنين من أصحاب المعاشات.

2- يمكن الاستفادة من الخدمات الجديدة  عن طريق الخدمة الصوتية أو الاستعانة بتطبيق "معاشي" الإلكتروني.

3- يمكن أيضا الاستفادة من الخدمات من خلال ماكينات "نقاط البيع" الموجودة في كل مكاتب وفروع هيئة التأمينات.

4- خدمات تطبيق معاشي تعمل للهواتف للهواتف الذكية بنظامي أندرويد وIOS .

5- يمكن لأصحاب المعاشات من خلال الخدمة الصوتية(IVR)   الاتصال برقم "19630"  الاستعلام عن الرصيد المتبقى.

6- الخدمة الصوتية لأصحاب المعاشات تمكنهم من طلب كشف حساب ووقف وتفعيل وإصدار البطاقات وتغيير كلمة السر أو استرجاعها.

 7- تتاح خدمات  أصحاب المعاشات من خلال مكاتب التأمينات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

8- بعد تفعيل الخدمة يمكن استخدامها فى الدفع والتحصيل الإلكترونى مثل فواتير الكهرباء والمياه واشتراكات التأمينات الاجتماعية.

 

 

 

 


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