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"تصديرى الكيماويات": 4.5 مليار جنيه متأخرات القطاع لدى صندوق دعم الصادرات

الخميس، 04 أبريل 2019 06:00 ص
"تصديرى الكيماويات": 4.5 مليار جنيه متأخرات القطاع لدى صندوق دعم الصادرات خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية
كتب – إسلام سعيد
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كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن متأخرات شركات تصدير الكيماويات والأسمدة لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات سجلت 4.5 مليار جنيه، وبعض الشركات بدأت تصرف متأخراتها عقب الاجتماعات التى قام بها رئيس الحكومة مع المجالس التصديرية.

وأضاف أبو المكارم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة جادة فى صرف المتأخرات، وهناك ثقة كبيرة فى رئيس الحكومة والوزراء المعنيين بأنه سيكون هناك انتظام فى صرف المتأخرات خلال العام المالى القادم 2019-2020.

وأضاف أن صادرات مصر الحالية المسجلة 24.8 مليار دولار رقم متواضع جدا مقارنة بالدول المجاورة، والارتفاع بهذا الرقم إلى 55 مليار دولار يحتاج آليات واحدة وحوافز لتنمية القطاعات التصديرية والاستثمارية.

وكانت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة المصرية سجلت خلال عام 2018 بنسبة 20% لتبلغ نحو 5.399 مليار دولار من خلال تصدير 26.718 ألف شحنة، في مقابل 4.51 مليار دولار خلال 2017.

وسجلت صادرات القطاع خلال 2018 ارتفاعا على مستوى معظم القطاعات باستثناء قطاع "المنظفات" الذي تراجع بنحو 4% ليبلغ 279.92 مليون دولار مقابل 292.25 مليون دولار، وصادرات "الفحم الحجري والطبيعي" بنحو 27% لتبلغ 32.73 مليون دولار مقارنة 44.71 مليون دولار، وخامات الأفلام بنسبة 27% لتبلغ 90 ألف دولار مقابل 120 ألف دولار.

وحقق قطاع "منتجات اللدائن البلاستيك" ارتفاعا بنحو 11% خلال 2018 لتبلغ 1.656 مليار دولار مقابل 1.493 مليار دولار خلال 2017، كما ارتفعت صادرات "منتجات الأسمدة" بنحو 24% لتبلغ 1.374 مليار دولار مقابل 1.109 مليار دولار.

كما حققت صادرات "المنتجات الورقية والكرتون" ارتفاعا بنحو 12% لتبلغ 588.12 مليون دولار مقارنة 526.24 مليون دولار، وشهدت صادرات "الكيماويات غير العضوية" نموا ملحوظا بنحو 38% لتبلغ نحو 524.9 مليون دولار مقابل 380.4 مليون دولار.

وارتفعت صادرات" الكيماويات العضوية" بنحو 43% لتسجل 417.82 مليون دولار مقارنة 292.04 مليون دولار، وصادرات "الكيماويات المتنوعة" بنحو 88% لتبلغ 238.11 مليون دولار مقابل 126.49 مليون دولار، و"المنتجات الزجاجية" بنحو 9% لتبلغ 176.24 مليون دولار مقابل 162.1 مليون دولار.

كما زادت صادرات "المواد اللاصقة" بنحو 42% لتبلغ 55.62 مليون دولار خلال 2018 مقارنة بنحو 39.23 مليون دولار ، وصادرات "الأحبار والدهانات " بنحو 28 % لتبلغ 40.05 مليون دولار مقابل 31.27 مليون دولار، وصادرات "الخلايا الجافة والبطاريات" بنحو 29% لتبلغ 16.34 مليون دولار مقابل 12.64 مليون دولار.


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