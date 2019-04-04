ترامب: الصين ستشترى الكثير من المنتجات من الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن الصين ستشتري الكثير من المنتجات من الولايات المتحدة، بينما يحاول أكبر اقتصادين في العالم تسوية نزاعهما التجاري.

وأبلغ ترامب الصحفيين في البيت الأبيض أن محادثات التجارة بين بكين وواشنطن تسير على ما يرام، مضيفا أن إدارته تهدف إلى عقد اتفاق موسع يشمل، بين أشياء أخرى، الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.

وأبدى الرئيس الأمريكي تفاؤلا بأن البلدين يمضيان قدما بخطى جيدة نحو اتفاق للتجارة.

والصين والولايات المتحدة في غمرة مفاوضات مكثفة لإنهاء حرب تجارية مستمرة منذ أشهر أثارت اضطرابا في الأسواق العالمية.

ويعقد الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوتشين محادثات مع وفد صيني في واشنطن هذا الأسبوع.