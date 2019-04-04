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ترامب: إذا قررت فرض رسوم جمركية على السيارات المكسيكية.. سيكون بمعدل 25%

الخميس، 04 أبريل 2019 11:16 م
ترامب: إذا قررت فرض رسوم جمركية على السيارات المكسيكية.. سيكون بمعدل 25% ترامب
رويترز
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إنه إذا قرر فرض رسوم جمركية على واردات السيارات من المسكيك فإن نسبة الرسوم ستكون 25 في المئة.

وفي أحدث تحذير يوجهه إلى المكسيك لتشديد الأمن على حدودها مع الولايات المتحدة، هدد ترامب في وقت سابق اليوم بأنه سيفرض رسوما جمركية على واردات السيارات من المكسيك ما لم تتخذ المزيد من الإجراءات لوقف تهريب المخدرات.

ومتحدثا إلى الصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن المكسيك أبلت بلاء حسنا في الأيام الأربعة الماضية في التعامل مع المهاجرين المتجهين عبر حدودها إلى الولايات المتحدة.

 


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