تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 19175 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1726 نقطة.