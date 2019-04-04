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تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 04 أبريل 2019 10:28 ص
تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية - صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى طفيف لكافة المؤشرات.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15190 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 2412 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 19175 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 676 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 1726 نقطة.
 
 
 

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