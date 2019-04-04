تراجع طفيف فى أسعار النفط الأمريكى بسبب زيادة المخزون

رويترز

تراجعت أسعار النفط ، بعد أن أظهرت بيانات حكومية زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية، لكن الأسعار تبقى قرب أعلى مستوياتها في حوالى خمسة أشهر بدعم من تخفيضات الإنتاج التى تقودها أوبك وعقوبات على إيران تلقى بظلالها على آفاق الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت، جلسة التداول منخفضة ستة سنتات، لتبلغ عند التسوية 69.31 دولار للبرميل، وعند أعلى مستوى لها فى الجلسة وصلت عقود خام القياس العالمى إلى 69.96 دولار للبرميل،وهو أعلى مستوى لها منذ الثانى عشر من نوفمبر، عندما جرى تداولها فوق 70 دولارا للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكى غرب تكساس الوسيط، 12 سنتا، لتسجل عند التسوية 62.46 دولار للبرميل، بعد أن قفزت لفترة وجيزة إلى 62.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ السابع من نوفمبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، إن مخزونات النفط الخام فى الولايات المتحدة قفزت 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضى مع ارتفاع صافى الواردات، ووصول الإنتاج إلى مستوى قياسى جديد، وتراجع معدلات التشغيل فى مصافى التكرير، وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 425 ألف برميل.

وتلقى عقود النفط دعما من مساعى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وحلفاء لها مثل روسيا لخفض إنتاج الخام بحوالى 1.2 مليون برميل يوميا، هذا العام.

وأظهر مسح لرويترز، هذا الأسبوع، أن الإمدادات من دول أوبك سجلت فى مارس أدنى مستوى فى أربع سنوات.