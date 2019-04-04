تداول 477 شاحنة بضائع و38 سيارة بموانئ البحر الأحمر

جنوب سيناء – فايزة مرسال

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (22) سفينة، وتم تداول (477) شاحنة بضائع و(38) سيارة، حيث شملت حركة الواردات (212) شاحنة و(20) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (265) شاحنة بضائع و(18) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس بينما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى أمانة، الحرية 2، بوسيدون إكسبريس كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر ثلاث سفن وهى ايلة، بريدج، سينا.