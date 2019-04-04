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تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الخميس، 04 أبريل 2019 10:12 ص
تداول 23 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد ميناء بورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى"، أن إجمالى حركة السفن اليوم الخميس 23 سفينة.

 

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 5 سفن حاويات وغادر الميناء 3 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن.

 

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات.

 

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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