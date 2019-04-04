تحقيقات مقتل خفير كوبرى الساحل بعد سجن الجناة 15 سنة للسرقة بالإكراه

كتب عبد الله محمود

أسدلت محكمة جنايات القاهرة الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل خفير كوبرى الساحل" بمعاقبة الجناة الـ 7 بالسجن المشدد 15 سنة بتهمتى القتل والسرقة بالإكراه.

وفى التقرير التالى نتجول فى ملف تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود التى وردت بالقضية حيث كشفت التحقيقات عن أن المتهمين كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى السرقة بالإكراه، لتحقيق أرباح غير مشروعة فى ظل تدنى أوضاعهم المعيشية، خاصة وأن جميع أفراد العصابة لا يعملون ولا يمتهنون أى حرفة.

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهم الأول استعان بالثانى والثالث فى تجميع باقى افراد العصابة وإقناعهم بممارسة السرقة بالإكراه، وظلف المتهمون جميعا يلتقون فى مقهى بمنطقة الساحل التابعة وفى جلساتهم وزعوا المهام بينهم لتنفيذ جرائمهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين الأول والثانى وجها باقى المتهمين لإحضار وإحراز أسلحة نارية لاستخدامها فى ترهيب المجنى عليهم لسرقتهم تحت تهديد السلاح دون مقاومة.

وتجول المتهمون مستبيحين أرواح الأبرياء ومستهدفين سلب الممتلكات العامة والخاصة، وأنهم بعد أن استقروا على سرقة بعض المنقولات المملوكة للدولة "سقالات حديد"، توجهوا على إلى منطقة إنشاء محور وكوبرى روض الفرج الدولى، واستخدموا سيارة ميكروباص لنقل المسروقات بها، وأثناء سرقتهم للمنقولات شعر بهم "إبراهيم. ع. ع" - 48 سنة حارس منطقة العمل " خفير الحراسة"، فتوجه إليهم محاولا منعهم والقبض عليهم، وبمجرد أن رأوا الخفير فروا هاربين مستقلين السيارة وبحوزتهم المسروقات، فألقى المجنى عليه حجر على السيارة ليعرقل تحركهم فتهشم الزجاج، وهنا أشهر المتهم الأول سلاح نارى وأطلق منهم عيار فقتل الخفير وفر مع رفاقه اللصوص هاربين.

وقال "محمد.ع" 41 سنة مشرف، شاهد العيان، إنه أثناء تواجده فى موقع الإنشاء، برفقة زميله المجنى عليه لاحظا مجموعة أشخاص يستقلون سيارة ميكروباص ويسرقون "السقالات الحديد"، فأسرعا نحومهم لمنعهم وضبطهم، إلا أن المتهمين قاوموا بشدة وتمكنوا من الهرب بالسيارة، وأطلق أحدهم عيار نارى أسقط المجنى عليه قتيل.

وأضاف الشاهد الثانى"أحمد. ز" 37 سنة سائق، أنه أثناء قيادته مركبته الخاصة، تنامى إلى سمعه صوت إطلاق نار بالطريق العام، فتوجه إلى مكان الصوت، وشاهد المجنى عليه ملقى على الأرض غارقا فى دمائه به ثقب كبير فى منطقة الصدر ومفارق الحياة، وشاهد سيارة تسرع بشكل جنونى علم أن مستقليها فيما بعد هم المتهمون.

وفى المجمل اعترف الجناة بارتكاب الواقعة، بعدما سرقوا المنقولات المملوكة للدولة، موضحين أنهم فوجئوا بالمجنى عليه يداهمهم، فحاول المتهم الأول منعه القبض عليه، وأثناء هروبهم ألقى القتيل حجر كبير على السيارة فهشم زجاجها، ما أثار حفيظة المتهم الأول الذى أخرج سلاح نارى وأطلق منه عيار أرداه قتيلا وفروا هاربين.

وكشف رجال مباحث القاهرة غموض مقتل فرد أمن فى شركة إنشاءات وسرقة سقالات حديدية بدائرة قسم شرطة الساحل وألقوا القبض على المتهمين وأحالوهم للنيابة.

وكانت البداية بتلقى قسم شرطة الساحل إخطارا من شرطة النجدة بإطلاق أعيرة نارية، وسقوط قتيل فى موقع إحدى شركات المقاولات الكائن فى شارع كورنيش النيل، أمام عمارات أغاخان.

انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة وقابلوا "محمد. ع " مشرف أمن بالشركة فقرر بأنه حال تواجده وزميله "إبراهيم. ع. ع" - 48 سنة فرد أمن إدارى بذات الموقع- توفى إثر إصابته برش خرطوش بالصدر والرقبة من الجهة اليمنى بعدما شاهد والقتيل سيارة ميكروباص يستقلها مجموعة أشخاص، سرقوا بعض قطع السقالات الحديدية من الموقع، حيث ألقى الخفير حجارة على السيارة، تسببت فى تهشم زجاجها الأمامى وهنا أطلق أحد المتهمين عيار من سلاح كان بحوزته تجاههما، فأصاب الحارس ولاذوا بالفرار بالسيارة.

وتشكل فريق بحث أسفرت جهوده عن أن المتهمين هم كلٍ من "إبراهيم أ. م" (28 سنة سبق اتهامه فى 5 قضايا، ومطلوب حبسه فى 2 حكم حبس جزئى حيازة سلاح أبيض وسرقة، و"عبدالرحمن" 21 سنة مقيم بذات العنوان شقيق الأول و"أيمن م. ح" (25 سنة)، "محمد أ. ا" 37 سنة سبق اتهامه فى 12 قضية مخدرات و"محمد ع. م" 28 سنة سبق اتهامه فى قضية سلاح بدون ترخيص و"عبد اللطيف إ. ع" 31 سنة سبق اتهامه فى قضيتين آخرهما خطف – هارب وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القليوبية استهدفت مأمورية المتهمين وألقت القبض عليهم عدا السادس وضبطت القوات بحوزة الأول سيارة ميكروباص - بدون لوحات معدنية ملك والد خطيبته، والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم اعترف المتهمين بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب وأقر الأول باتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة بعض المهمات والقطع الحديدية من داخل الموقع المشار إليه، وفى سبيل ذلك توجهوا بالسيارة المضبوطة.

وأضاف المتهمون بأنهم عقب استيلائهم على 14 قطعة حديدية "سقالات" فوجئوا بالمجنى عليهما برشقهم بالحجارة فى محاولة لضبطهم فأطلق أحدهم عيار من فرد خرطوش كان بحوزته محدثًا إصابة المجنى عليه، التى أودت بحياته، ولاذوا بالفرار، وعقب ذلك اصلحوا زجاج السيارة المهشم.

وبإرشادهم ضبط رجال المباحث القطع الحديدية المستولى عليها لدى عميلهم "صابر خ. ش" 63 سنة عامل، والذى أقر بشرائها وعلمه بأنها من متحصلات سرقة، وبإرشاد المتهم الرابع ضبط رجال المباحث فرد خرطوش عيار 12مم، والمستخدم فى ارتكاب الواقعة، و8 طلقات.