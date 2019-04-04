تحصين 34641 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أوضح الدكتور السيد عوض مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية أنه تم تحصين 34641 رأس من الماشية والاغنام ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام، وذلك اعتبارًا من بداية الحملة القومية الاولى لعام 2019 للتحصين ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام بالمنوفية بداية من يوم السبت الموافق 30 مارس 2019 وحتى الثلاثاء الموافق 3 ابريل 2019 بنسبة 19.1% من المستهدف تحقيقه.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين وتسجيل وترقيم كل حيوان ، كما تم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التى أخذها الحيوان والعلاجات التى قدمت له ويطابق له رقم مسجل فى أذن الحيوان وذلك لعمل قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد فى تحضير الجرعات للتحصينات والعلاجات التى يتم توفيرها .

من جانبه، أكد اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية إنه قد أصدر توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية علي مستوي القري والمراكز علي نطاق المحافظة بتوفير التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية والإعلان عن الحملة لتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي مرض الجلد العقدى وجدرى الأغنام والحفاظ علي الثروة الحيوانية.