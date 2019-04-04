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تحصين 16791حيوان وإدراج 5 قرى بمشروع القرى الأكثر إحتياجاً بكفر الشيخ

الخميس، 04 أبريل 2019 09:55 م
تحصين 16791حيوان وإدراج 5 قرى بمشروع القرى الأكثر إحتياجاً بكفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال محافظ كفرالشيخ،: تم تحصين 16791 حيوان ضمن الحملة القومية للتحصين ضد مرض جدري  الضأن من بينها " 1100 أغنام، و15691 أبقار،مقدماً الشكر للدكتور عبدالحكيم أبواسماعيل، مدير عام الطب البيطري بكفرالشيخ، والعاملين بالطب البيطري، والأجهزة المعاونة على الجهود المخلصة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ : سيتم إدراج 5 قرى جديدة ضمن مشروع القرى الأكثر إحتياجاً في إطار البرنامج القومي لتطوير وتنمية القرى المصرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تضمنت " قرية صندلا بمدينة كفرالشيخ، قرية الفقهاء القبلية في مدينة سيدي سالم، قرية أبودراز في مدينة فوة، قرية 75 المنصور بمدينة الحامول، قرية الروس بمدينة مطوبس " المرحلة الثانية والمدرجة في الخطة للعام المالي 2019-2020 .

وتابع محافظ كفر الشيخ: سيتم البدء العمل بها في 11 يونيو القادم، وذلك استكمالاً للأعمال الخاصة للقري الأكثر إحتياجاً بالمرحلة الأولي بقرى " قرية شابه بمدينة دسوق، قرية المنشأة الكبرى بمدينة قلين، قرية روس الفرخ بمدينة بيلا "، وسوف يتم البدء فوراً في تنفيذ مشروع القرى الـ 5 الممولة من وزارة التخطيط من خلال وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع وزارة الإسكان الممثلة في جهاز تعمير الساحل الشمالي، والجهات المعنية، لافتاً الى تعاون نواب وممثلي هذه القرى لإجراء زيارات ميدانية وتفعيل دور المشاركة الشعبية وحصر الاحتياجات الفعلية المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى إجتماعياً وإقتصادياً وعمرانياً.

 


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