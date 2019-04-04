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تايلاند: إعادة فرز الأصوات وإجراء انتخابات جديدة ببعض المناطق

الخميس، 04 أبريل 2019 12:21 م
تايلاند: إعادة فرز الأصوات وإجراء انتخابات جديدة ببعض المناطق ملك تايلاند
بانكوك (أ ش أ)
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أمرت لجنة الانتخابات فى تايلاند اليوم الخميس، بإعادة فرز الأصوات، وإجراء انتخابات جديدة فى بعض مراكز الاقتراع؛ عقب اكتشاف مخالفات فى الانتخابات العامة التى جرت فى البلاد الشهر الماضى.

وقالت اللجنة- فى بيان لها نقلته شبكة "إيه بى سي" الأمريكية - إنها أمرت بإعادة فرز الأصوات فى مركزى اقتراع بإقليم "خون كاين" ،وإجراء انتخابات جديدة فى ستة مراكز أخرى بإقاليم "لامبانغ"، و"ياسوثون"، و"فيتشابون"، و"فيتسانولوك"، بالإضافة إلى العاصمة "بانكوك"؛ وذلك بسبب عدم تطابق عدد أصوات الناخبين مع عدد بطاقات الاقتراع.

وأضافت اللجنة أنه سيتم فى وقت لاحق تحديد موعد إجراء الانتخابات الجديدة، إلا أنه من المحتمل أن يتم إجراؤها عقب عطلة العام الجديد فى تايلاند فى منتصف الشهر الجاري.

يشار إلى أن النتائج غير الرسمية للانتخابات العامة فى تايلاند أظهرت فوز حزب "بالانج براشارات" الذى يحظى بدعم الجيش؛ وذلك دون الإعلان عن عدد المقاعد التى فاز بها، حيث من المقرر إعلان النتائج النهائية رسميا الشهر المقبل.

 


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