video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 04 أبريل 2019 12:56 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

الخميس، 04 أبريل 2019 12:13 م
تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لظروف التشغيل وأعمال الصيانة مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق
 
شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم  اليوم الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.
 
وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 382 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت الرحلة 318 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعتين لظروف التشغيل.
 
وأضاف المصدر أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.
 
وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.
 
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعثة الأهلى تغادر القاهرة لجنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز فى دورى الأبطال

ضبط 3 كيلو كوكايين مع 4 كولومبيين بمطار القاهرة أخفوها فى بطاريات لاب توب

حركة الطيران

رحلات دولية

مطار القاهرة




لا تفوتك
5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

5 أرقام هامة عن زيادة إيرادات مصر من السياحة.. تعرف عليها

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

كاميرا سوبر كورة .. شاهد واحكم هل كهربا "معموله عمل"؟

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. الكهرباء: إلغاء الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول العام المالي 2021

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

فيديو.. "مصر بتتقدم لينا.. مصر بتتقدم بينا" الطريق لأكبر مركز إقليمى لتداول الغاز

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

ننشر مواعيد الأيام الإضافية لصرف مرتبات موظفى الدولة خلال أبريل ومايو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة