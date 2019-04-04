تأخر إقلاع 3 رحلات دولية بالمطار لظروف التشغيل وأعمال الصيانة

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم اليوم الخميس، تأخر إقلاع 3 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة الخطوط السعودية 382 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت الرحلة 318 المتجهة إلى الرياض ساعة ونصف لأعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعتين لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن سلطات المطار لم تتلق أي إخطار من شركات الطيران العاملة بالمطار بالغاء إقلاع رحلاتها لعدم جدواها إقتصاديا لقلة الركاب.

وأوضح المصدر أن رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران الدولية والداخلية شهدت إنتظام تام في حركة إقلاع وهبوط الطائرات بدون تأخير أو إلغاء وفقا لجدول التشغيل المقرر لها.