بومبيو يدعم أجندة التغيير لرئيس الكونغو الديمقراطية فى أول اجتماع لهما

رويترز

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو أبدى تأييده "لأجندة التغيير" التى أعدها رئيس الكونغو الديمقراطية فليسكس تشيسكيدى للتصدى للفساد وتحسين حقوق الإنسان وتعزيز الأمن وذلك خلال أول اجتماع لهما يوم الأربعاء.

وهذه أول زيارة لرئيس الكونغو الديمقراطية للولايات المتحدة منذ فوزه فى انتخابات 30 ديسمبر التى شابتها اتهامات واسعة النطاق بالتزوير وقادت إلى أول انتقال للسلطة عبر صناديق الاقتراع فى البلاد.

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان "بحثا مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والكونغو الديمقراطية فى أعقاب الانتقال التاريخى للسلطة فى الكونغو فى وقت سابق هذا العام".

وأضافت الوزارة أنهما بحثا أيضا سبل مكافحة انتشار مرض الإيبولا فى المنطقة الواقعة بشرق البلاد والذى قتل أكثر من 600 شخص وكذلك سبل فتح البلاد أمام الاستثمار الأمريكى.